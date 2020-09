Station Krommenie-Assendelft krijgt tijdelijk camera-toezicht na 'onacceptable incidenten'

"De incidenten die hier hebben plaatsgevonden, zijn onacceptabel. Geweld hoort niet in de Zaanse straten thuis en we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen", laat Hamming weten in een persbericht.

Volgens hem speelt de politie een rol in het veiliger maker van het gebied, maar moet ook de gemeente verantwoordelijkheid nemen. Ook moet ProRail volgens Hamming in actie komen. "Voorlopig zetten wij in ieder geval een stap naar voren voor onze veiligheid."

De camera's worden vandaag geplaatst.

'Anderhalf jaar te laat'

Voormalig kioskhouder Martin Kreekel zette zich in 2018 al in voor camera-toezicht. Hij begon een petitie en bood die aan de burgemeester aan, maar hoorde vervolgens niets meer.

Kreekel heeft zijn kiosk inmiddels verkocht, maar is opgelucht dat er eindelijk toezicht komt. "Ze zijn anderhalf jaar te laat, maar ik hoop dat het helpt. Misschien zullen er niet meteen minder incidenten zijn, maar het kan er wel voor zorgen dat daders sneller gepakt worden."

