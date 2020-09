Verdachte (63) van moord op vrouw uit Den Helder blijft drie maanden in voorarrest

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man officieel van moord of doodslag op het slachtoffer. Wat de relatie tussen de twee was, wil zowel het OM als de rechtbank nog niet zeggen. De politie kon eerder alleen bevestigen dat hij uit de 'huiselijke kring' van het slachtoffer kwam. Buurtbewoners vertelden toen al aan NH Nieuws dat ze voor huiselijk geweld vreesden, dat de vrouw 'een schat van een mens was, maar ook zeer onderdanig aan haar man'.

In beperkingen

Binnen drie maanden zal een eerste openbare zitting in de rechtbank zijn, naar verwachting is dit een pro formazitting en zal de zaak die dag nog niet inhoudelijk worden besproken. De verdachte zou op dit moment in alle beperkingen zitten, wat in de praktijk betekent dat hij behalve met zijn advocaat met niemand contact mag hebben.

De 36-jarige zoon van de vrouw was in het huis aan de Balistraat in Den Helder toen zijn moeder er begin september dood werd gevonden. De man werd aanvankelijk ook aangehouden door de politie, maar stond al snel weer op vrije voeten.