Verdachte van gewelddadige dood vrouw uit Den Helder zit nog twee weken vast

Na die twee weken zal de rechtbank opnieuw bepalen wat er met de man moet gebeuren. Hij werd zaterdag in Beverwijk aangehouden en zou, volgens de advocaat van zijn zoon, op dit moment in alle beperkingen zitten, wat betekent dat hij behalve met zijn advocaat met niemand contact mag hebben.

De 36-jarige zoon zelf was in het huis toen zijn moeder dood werd gevonden, en was aanvankelijk ook aangehouden als verdachte. Hij werd maandag vrijgelaten.

De oudere verdachte komt ook uit de 'huiselijke kring' van het slachtoffer. Of het om de echtgenoot of partner van de vrouw gaat, wil de politie niet zeggen. Omwonenden gaven afgelopen weekend al aan dat de vrouw lange tijd slachtoffer was van huiselijk geweld.