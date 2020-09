Elf marktondernemers doen aangifte tegen organisatie De Bazaar

BEVERWIJK - Een groep van zo'n elf ondernemers is om 16.30 uur bij het politiebureau in Beverwijk aangekomen om aangifte te doen tegen de organisatie van De Bazaar in Beverwijk.

De ondernemers doen aangifte van bedreiging, intimidatie en chantage tegen de organisatie. ONV De Bazaar, de overkoepelende ondernemersorganisatie, organiseerde voor de aangifte een protestmars tegen het gevoerde coronabeleid op de markt.

Niet open voor gesprek

Marco de Gelder van ONV De Bazaar zei gisteren al tegen NH Nieuws dat De Bazaar niet open lijkt te staan voor een gesprek. "We willen een gesprek om de kwesties waar ondernemers mee zitten te bespreken. In plaats daarvan voelen velen van hen zich geïntimideerd, bedreigd en is er volgens hen ook sprake van chantage. Daarom stappen we naar de politie."

"Er is een 'wilde staking' geweest in Hal 5 door ondernemers tegen het gevoerde beleid. Daarna kregen we een brief dat als we weer zouden staken, we de afgesproken korting op de huur zouden kwijtraken. Dat vinden wij chantage."

Rake klap

"Wij moeten paarse hesjes gaan dragen in plaats van gele. Doen we dat niet dan dreigen ze met een boete. Dat zien wij als bedreiging." Afgelopen weekend ontstond een ruzie tussen de voorzitter van de ondernemersvereniging, Akbulut, en de operationaal directeur van De Bazaar. Akbulut had gele hesjes laten bedrukken met de naam van de ondernemersvereniging. Hij werd hierop aangesproken: de organisatie van De Bazaar wilde dat hij een paars hesje zou dragen.