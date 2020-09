Escalatie ondernemers en Bazaar: voorzitter ondernemingsvereniging deelt klap uit

“In plaats van de standaard paarse hesjes heeft de voorzitter van ONV de Bazaar, Nurettin Akbulut, gele hesjes laten maken met de naam van de ondernemersvereniging erop, zodat voor bezoekers en ondernemers duidelijk zichtbaar is wie op welk punt aanspreekbaar is", legt De Gelder uit. “De Bazaar is het hier niet mee eens en afgelopen zaterdag werd Akbulut, die een bakkerszaak heeft op de Bazaar, verzocht om zijn gele hesje uit te doen en een paars hesje aan te trekken. Dit mondde uit in een discussie, waarbij hij van der Heijden met vlakke hand in het gezicht sloeg.”

Al langer rommelt het tussen een aantal ondernemers en de Beverwijkse Bazaar. Na weken van hoogoplopende frustraties tussen beide partijen liep het zaterdag uit de hand. Volgens de woordvoerder van ondernemingsvereniging ONV de Bazaar, Marco de Gelder, ontstond de discussie omdat de operationeel directeur van de Bazaar, Rob van der Heijden, zijn onvrede uitte over de kleur van de hesjes die de leden van de ONV de Bazaar draagt.

"De klap had nooit mogen vallen, maar er moet wel iets veranderen"

Quote

Hoewel ONV de Bazaar aangeeft dat het uitdelen van de klap nooit had mogen gebeuren, moet er volgens hen wel iets veranderen in het beleid van de Beverwijkse Bazaar. Hoe het nu gaat, accepteren ze niet langer. Daarom zullen morgenmiddag de vice-voorzitter en de secretaris in het bijzijn van ongeveer 25 ondernemers van de Bazaar aangifte doen van chantage, bedreiging en intimidatie.

“De Bazaar lijkt niet open te staan voor een gesprek om kwesties waar de ondernemers mee zitten te bespreken. In plaats daarvan voelen velen van hen zich geïntimideerd, bedreigd en is er volgens hen ook sprake van chantage. Daarom stappen we naar de politie", aldus De Gelder.

Onderzoek

Tegen de Akbulut is aangifte gedaan, de woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek naar hem loopt.