De Bazaar mag zaterdag weer volledig open, veiligheidsregio akkoord met maatregelen

De burgemeester van Beverwijk liet gisteren al weten positief gestemd te zijn over de plannen van de overdekte markt. Winkeliers mogen morgen de afgesloten hallen weer in.

"We zijn blij met het bericht dat we vanaf zaterdag weer geheel open kunnen en de winkeliers vanaf morgen de hallen weer in mogen. We hebben ingrijpende maatregelen getroffen en zijn verheugd dat de VRK en gemeente dit positief hebben ontvangen", aldus Mariska Roos van De Bazaar.

Eerder deze zomer adviseerde De Bazaar alle bezoekers en ondernemers al om een mondkapje te dragen. Dat advies is omgezet in een verplichting. De plicht geldt in alle hallen gedurende de volledige openingstijden, ook op vrijdag.

Sluiting

Hallen 30 tot en met 33 werden op 23 augustus, een zondagochtend, gesloten door de veiligheidsregio omdat het onmogelijk was voor bezoekers om anderhalve meter afstand te houden. De organisatie van De Bazaar was het niet eens met dit besluit en besloot op deze zondag toch open te blijven. Handhavers en de politie hebben de hallen vlak voor sluitingstijd ontruimd.

De afgelopen twee weken is meerdere malen overleg geweest tussen De Bazaar, gedupeerde ondernemers en de veiligheidsregio. De Bazaar presenteerde eerder deze week een aantal maatregelen die heropening zouden moeten afdwingen.

Maatregelen

En met die set maatregelen is de veiligheidsregio vandaag akkoord gegaan. Zo is het binnenterras in het foodcourt weggehaald, geldt in verschillende hallen eenrichtingsverkeer en worden bezoekers geteld om te voorkomen dat het te druk wordt.

Ook worden rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens geweerd van paden die smaller zijn dan vijf meter. Deze maatregel kon de afgelopen dagen rekenen op veel kritiek. Volgens De Bazaar zijn voor gedupeerden alternatieve routes ingesteld.