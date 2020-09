Hilversumse sportclubs hoeven geen huur te betalen voor coronamaanden

Veel sportverenigingen konden vanwege de uitbraak van het coronavirus en de 'lockdown' niet sporten. Doordat ze zo lang dicht waren - en nu nog steeds niet op volle toeren kunnen draaien - kampen veel sportverenigingen met financiële problemen. Dat komt onder meer doordat kantine-inkomsten wegvallen, evenementen wegvallen en maatregelen die genomen moeten worden om 'coronaproof' te kunnen sporten veel geld kosten.

Hilversum wil de sportclubs tegemoetkomen omdat ze tijdens de coronamaanden wel gewoon huur hebben moeten betalen. De bedoeling is dat de clubs het geld terugkrijgen.

Landelijke regeling

De gemeente Hilversum maakt aanspraak op een landelijke regeling voor sportclubs. Het Rijk heeft ongeveer negentig miljoen klaar liggen om sportclubs huur terug te betalen. Dat bedrag moet genoeg zijn om alle sportverenigingen die er aanspraak op maken te helpen. Als dat niet zo is, springt de gemeente Hilversum zelf bij.

Sportclubs die in aanmerking komen voor de kwijtschelding, krijgen een brief van de gemeente. Voor organisaties die buiten de regeling vallen, gaat de gemeente per geval bekijken of en zo ja, welke ondersteuning mogelijk is.