De bal rolt weer in Noord-Holland: "Fijn om weer op dit veld te zijn"

NOORD-HOLLAND - Na een verplichte adempauze van anderhalve maand mag de jeugd vanaf vandaag weer in georganiseerd verband sporten. En dat laten ze zich geen twee keer zeggen: in bijna de hele provincie werd vanavond getraind alsof de gemiste weken ingehaald moesten worden.

NH Nieuws

SVW De Rijp - De Rijp "Fijn om weer op dit veld te zijn", zegt de 10-jarige Kian tijdens de eerste training van SVW De Rijp. "Ik heb natuurlijk wel bij school gevoetbald, maar dat is toch iets anders dan hier." Ook Faas (8) is erg blij dat de bal weer rolt. "Ik had niet verwacht dat het nu al zou beginnen, want ik dacht eigenlijk dat het na de meivakantie verderging."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

HSV Wasmeer - Hilversum De landelijke coronamaatregelen voor kinderen zijn weliswaar iets versoepeld, op en rond de clubs zijn de regels juist strenger geworden. Omdat ouders niet welkom zijn, is bij veel clubs een Kiss & Ride ingericht, waar ouders hun kinderen kunnen afzetten. HSV Wasmeer liet gisteren zien hoe dat de verkeersstromen bij hun complex in goede banen worden geleid.

Eenmaal op het veld merkte trainer Koen 't Hart dat de pupillen wat overtollige energie kwijt moesten. "Je merkt dat ze binnen hebben gezeten en dat ze blij zijn dat ze weer naar buiten kunnen."

NH Nieuws

S.V. Wieringerwaard - Wieringerwaard

Ook bij S.V. Wieringerwaard werd vanavond fanatiek getraind. Hoeveel weken ze niet hebben kunnen trainen? Ze zijn de tel een beetje kwijtgeraakt. "Ik denk vijf weken", zegt één van de spelers. "Ik denk wel acht", vult een teamgenoot hem aan.

NH Nieuws

Hollandia - Hoorn Trainer Wadih Guizani van Hollandia O11 uit Hoorn heeft zijn pupillen ook tijdens de thuisisolatie goed in de gaten gehouden. "We hebben veel gefacetimed en af en toe geappt vertelt hij aan NH Nieuws. Toch zien de voetballertjes hem liever in levenden lijve: "Je wilt gewoon supergraag op het veld staan, je maatjes zien en lekker voetballen", vat één van het samen. Hollandia is een van de tien Hoornse clubs die de trainingen vandaag hebben hervat. Alle tien krijgen ze bezoek van het Team Sport van de gemeente, dat inventariseert hoe de maatregelen in de praktijk uitpakken.

NH Nieuws

ODIN'59 en ADO'20 - Heemskerk Toch mochten niet overal in de provincie jonge voetballers het veld weer op. Omdat de Veiligheidsregio Kennemerland de nieuwe noodverordening nog niet had gepubliceerd, hield de gemeente Heemskerk de hekken van de clubs ODIN'59 en ADO'20 gesloten. Velsen en Beverwijk beschouwden de publicatie van de noodverordening als formaliteit, hebben dat moment niet afgewacht en de clubs groen licht gegeven de trainingen te hervatten.