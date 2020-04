Alleen in Heemskerk blijven de hekken van de sportvelden dicht: "Afspraak is afspraak"

HEEMSKERK - Heemskerk was vandaag de enige gemeente in de IJmond waar de jeugd geen toesteming kreeg weer de wei in te gaan. Bij ADO'20 en ODIN'59, clubs met grote jeugdafdelingen, bleven de hekken dicht. De oorzaak is volgens een woordvoerder van de gemeente het uitblijven van de nieuwe noodverordening.

NH Nieuws

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) waaronder Heemskerk valt, zou deze vandaag op zijn site publiceren. De afspraak was dat gemeenten, verenigingen niet eerder dan dat moment toestemming zouden geven. Velsen en Beverwijk gingen er soepel mee om, er van uitgaand dat de verordening vandaag toch wel zou worden gepubliceerd. Aangezien het na de mededeling van premier Rutte vorige week om een formaliteit ging. In deze gemeenten ging de jeugd vandaag de wei in. Heemskerk hield zich aan de afspraak met de VRK en hield De Vlotter (ADO'20) en Assumburg (ODIN'59) gesloten.

NH/Derk Bruger

"We hebben alle begrip voor het ongeduld van de kinderen", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Ook wij zouden hadden dolgraag gezien dan ze weer hadden kunnen sporten vandaag, maar de nieuwe verordening is pas van kracht als deze officieel is vastgesteld. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt en we vinden dat we ons daar aan moeten houden Andere gemeenten gaan daar kennelijk anders mee om. Wij houdens ons graag aan de afspraak."

Joop de Vries van ODIN'59 (rechts).

ODIN-secretaris Joop de Vries vindt het 'jammer' dat de jeugd van zijn club vandaag nog niet mocht trainen. "Formeel zal het wel correct zijn", zegt hij. "Maar soms moet je een beetje makkelijk met dit dit soort dingen kunnen omgaan."