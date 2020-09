Minderjarige jongen met mes bedreigd en beroofd door vijftal in Alkmaar

ALKMAAR - Op de Bergerweg in Alkmaar is een minderjarige jongen maandagavond bedreigd en beroofd. Terwijl hij een mes op zich had gericht, werd hij gedwongen zijn eigendommen aan de vijf jongens af te staan.

Rond 21.30 uur fietste het slachtoffer vanuit Alkmaar via de Bergerweg richting Bergen. Vijf jongeren fietsten hem onderweg tegemoet. Ter hoogte van het Cornelis Jetsespad werd het slachtoffer door één van de verdachten tot stoppen gedwongen. Toen er een mes werd getrokken, besloot het slachtoffer zijn spullen over te dragen. De verdachten gingen er vervolgens snel met de buit vandoor in de richting van Alkmaar.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en vraagt of getuigen zich willen melden. Mensen die over beelden beschikken of iets hebben gezien of gehoord, kunnen contact opnemen via het telefoonnummer: 0900-8844. Getuigen kunnen ook gebruik maken van het tipformulier en eventueel beeldmateriaal uploaden. Anonieme meldingen kunnen gedaan worden via: 0900-7000.