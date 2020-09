Jongeren in Bergen: 'Verveling en drank oorzaak van geweld'

BERGEN - Verveling en drank zijn volgens jongeren de oorzaak van het nachtelijk geweld in Bergen. Door coronamaatregelen zijn verschillende evenementen niet doorgegaan. En jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar kunnen verder bijna nergens terecht voor vertier. Vannacht escaleerde het toen jongeren de politie bekogelden met glaswerk .

"Nou, er zijn best wel veel mensen die zich vervelen en met een drankje op gaat het dan wel snel in dit dorpje", verklaart een 16-jarig meisje het geweld. "Veel mensen van dorpjes in de buurt komen dan hier ruzie zoeken. Dat gebeurt regelmatig."

Niet de eerste keer

In de nacht van vrijdag op zaterdag daagden jongeren de politie uit en gooiden met glas richting de agenten. En zo is het volgens haar 's avonds en 's nachts vaker raak in Bergen. "Een keer bij een café was er een vechtpartij waarbij een jongen met een kettingslot op zijn hoofd is geslagen. Gelukkig liep het goed af."

