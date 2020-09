Aandacht voor lokale initiatieven in week van het Groene Kapitaal

NOORD-HOLLAND - Het is de week van het Groene Kapitaal. Nicole Terborg van NH Nieuws bezoekt in de provincie twee groene initiatieven: de Pluktuin van Geesje in Oudkarspel en het Voedselbos in Koedijk. Bij beide groene broedplaatsen zijn bezoekers welkom om de natuur te ontdekken en bijvoorbeeld fruit te plukken.

In De Pluktuin van Geesje in Oudkarspel zijn partners Yoram van de Reep en Sarai de Haan hard aan het werk. Ze genieten volop van hun eigen gecreëerde paradijsje. "We hadden dit idee echt samen", vertellen ze. Het stel blijkt elkaar ook goed aan te vullen. "Yoram is de denker en ik doener", zegt Sarai.

In de Pluktuin van Geesje is iedereen welkom om te zien hoe bomen vertakken en hoe je kan snoeien. Ook is er een boomgaard met fruitbomen en kunnen er aardbeien worden geplukt. "We gaan voor een zo hoog mogelijke biodiversiteit in de pluktuin. Dat wil zeggen dat we een zo hoog mogelijke verscheidenheid aan planten en dieren willen hebben. Voordeel is dat je daardoor weer minder last hebt van plagen en ziektes."

