Project voor biodiversiteit in Schoorl wint geldprijs van 2.500 euro

Met de prijs werd vanochtend de Week van het Groene Kapitaal geopend, waarmee de provincie aandacht vraagt voor groene initiatieven. Schoorl Community - een platform voor inwoners, organisaties en bezoekers van het duindorp - ontvangt een geldprijs van 2.500 euro en extra begeleiding bij de uitvoering van het project.

Volgens het plan wil Schoorl Community een meertje - ook wel 't Meertje genoemd - in de gemeente uitbaggeren en de oevers afgraven, waardoor kansen ontstaan voor flora en fauna. Orchideeën, bijen, vlinders, libellen en amfibieën kunnen zich daar dan vestigen. Er werd 340 keer gestemd op het project.

Positief

Het juryrapport is zeer positief over het project. "'t Meertje draagt in potentie écht bij aan de lokale biodiversiteit en landschap én aan het betrekken van de naastgelegen bewoners. Het verhaal is heel goed verteld, waardoor de buurt ook is meegenomen. Het is een mooi voorbeeld van een Groene Gezonde Leefomgeving en brengt de natuur dichter bij de mensen.’’

Het is de vierde keer dat de Gouden Roerdomp wordt uitgereikt.