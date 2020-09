Dood aangetroffen Bussumse vrouw inderdaad vermoord, aangehouden man hoofdverdachte

BUSSUM - De vrouw die zaterdagochtend dood werd aangetroffen in een huis in Bussum is inderdaad door geweld om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. De man die nog dezelfde dag werd aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood .

Voordat het lichaam van de vrouw werd gevonden, moet zich een drama hebben afgespeeld in het kleine Bussumse appartement. De politie werd in de vroege ochtend door een buurtbewoner gebeld dat er 'iets mis zou zijn' in de woning van het zeskoppige gezin. Toen de politie het appartement binnenkwam, bleek het al te laat. De vrouw was niet meer te redden.

Vlak nadat de vrouw werd gevonden, werd de verdachte man aangehouden. Dat was ook het moment dat veel buurtbewoners wakker werden: de aanhouding ging gepaard met veel geschreeuw.

De aangehouden man zou volgens buurtbewoners de man van de omgebrachte vrouw zijn, maar de politie heeft dat tot nu toe nog niet bevestigd. Het stel had samen vier kinderen, die op het moment van het drama niet thuis waren.