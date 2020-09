'Moordonderzoek in huis van jong gezin in Bussum'

Bewoners van een hofje in Bussum zijn gisterochtend opgeschrikt door een forensisch onderzoek. Een medebewoonster zou dood zijn gevonden, waarop haar man is aangehouden. Maar wat er zich heeft afgespeeld blijft echter onduidelijk: de politie wil nog niks kwijt over de zaak.

De vrouw zou gisterochtend zijn gevonden in het appartementencomplex Nieuw Bellevue , nadat de politie was opgeroepen voor een reanimatie in een van de woningen van het hofje. Daarna is er direct een groot onderzoek opgestart.

Het onderzoek richt zich op de woning van een gezin met jonge kinderen. Voor de deur staan kinderfietsjes. Buurtbewoners vertellen dat het gezin bestaat uit een man, een vrouw en vier jonge kinderen. De deur van de woning is inmiddels afgesloten en verzegeld door de forensische opsporing.

'Man aangehouden'

Een buurtbewoner vertelt aan NH Nieuws dat hij gistermiddag rond 15.00 uur een lijkwagen zag binnenrijden op het hofje, waar later het lichaam van zijn benedenbuurvrouw in werd gebracht. Ook heeft hij gehoord dat haar man is aangehouden voor moord of doodslag. De kinderen zouden zijn opgevangen door de kinderbescherming.

Niemand heeft wat meegekregen van het incident zelf. De buren verklaren geen schoten of iets anders gehoord te hebben.