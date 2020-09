Kamerleden willen snel actie van minister tegen duizenden tunnelafsluitingen: "Bizar veel"

AMSTERDAM - Kamerleden van D66 en VVD willen dat er zo snel mogelijk wat gebeurt aan de vele afsluitingen van de Noord-Hollandse tunnels en vragen minister Cora van Nieuwenhuizen om actie. Uit onderzoek van NH Nieuws bleek dat vorig jaar maar liefst 4.000 keer de slagboom naar beneden ging, omdat het systeem een te hoge vrachtwagen detecteerde. Chauffeurs die aan de kant worden gezet, worden ook zelden beboet.

AT5

"Als het terechte afsluitingen zouden zijn, is het acceptabel. Maar als het komt door foutmeldingen of omdat er onjuiste metingen zijn gedaan, is dat niet de bedoeling. Iedere onnodige afsluiting is er één te veel", zegt Tweede Kamerlid van D66 Rutger Schonis. "Dat is een bizar aantal, echt heel veel. Duizenden mensen staan onnodig in de file", meent ook zijn collega van de VVD Remco Dijkstra.



De Kamerleden reageren op de berichtgeving van NH Nieuws. Daaruit bleek dat het aantal keer dat tunnels in de provincie worden afgesloten vanwege 'te hoge' vrachtwagens, onverminderd groot blijft. In 2019 gebeurde dit in totaal 3.997 keer en ook dit jaar lijkt de situatie niet te verbeteren. Schonis: "Dat is een enorm aantal, met genmiddeld tien keer per dag."

Het probleem doet zich al jaren voor en Rijkswaterstaat geeft toe dat er nauwelijks verbetering te zien is. De Kamerleden willen daarom allebei opheldering en actie van de minister. Dijkstra gaat Kamervragen stellen en wil het ook in he begrotingsoverleg later dit jaar aan de orde stellen. "Dat is raar. Ik ga de minister bevragen hoe dit kan, wat het probleem is en hoe we het gaan oplossen."

Quote "Zo'n bord kost geld, maar als je daarmee tien procent weet te voorkomen, dan heb je al 400 keer minder afsluitingen." Rutger Schonis, Tweede Kamerlid D66

Bij de Velsertunnel zijn er fotoborden geplaatst, die volgens Rijkswaterstaat het aantal afsluitingen wel hebben teruggedrongen. Schonis wil dat dergelijke borden daarom ook bij de Coentunnel komen. "We gaan de minister tot actie spoeden, want die borden moeten er het liefst zo snel mogelijk komen."



Op 8 oktober zal hij hier vragen over stellen in een debat met minister over verkeersveiligheid. "Zo'n bord kost geld, maar als je met zo’n bord tien procent weet te voorkomen, dan heb je al 400 keer minder afsluitingen." Ook Dijkstra pleit voor de fotoborden. "Dat werkt redelijk. Als dat een oplossing is, dan moeten we dat ook bij de Coentunnel toepassen."



Bekijk hieronder het uitgebreide interview met Kamerlid Rutger Schonis van D66 (tekst gaat verder onder de video):

Tweede Kamerlid Rutger Schonis van D66 wil dat de minister iets doet aan de vele tunnelafsluitingen - Joost Lammers / NH Nieuws

Toch blijkt uit het aantal afsluitingen bij de Velsertunnel dat de borden nog niet alles oplossen. Schonis verwacht dan ook meer actie en heeft zelf ook al een voorstel. "Je zou ook kunnen denken aan het in meerdere talen uitleg geven dat de tunnel te laag is. Dan denk ik niet alleen aan Engels en Duits, maar ook aan Pools, want veel vrachtwagenchauffeurs komen uit Oost-Europa."

Quote "Het maakt me niet uit hoe de minister het doet, als ze het maar regelt. Volgens mij moet dat binnen een paar maanden klaar kunnen zijn" Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid VVD

De VVD vindt dat het lang genoeg heeft geduurd en wil dat de eigen minister Van Nieuwenhuizen snel in actie komt. Dijkstra: "Het is aan de minister om dit binnen een aantal maanden op te lossen, want zo kan het niet verder. Vierduizend is absurd veel. Dat moet echt terug naar een veel lager niveau. Het maakt me niet uit hoe ze het doet, als ze het maar regelt. Volgens mij moet dat binnen een paar maanden klaar kunnen zijn."



Bekijk hieronder het uitgebreide interview met Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD:

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra wil dat de minister iets doet aan de vele tunnelafsluitingen - NH Nieuws / Joost Lammers

Bekijk hoe het gesteld is met jouw tunnel: