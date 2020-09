Flinke toename afsluitingen Zeeburgertunnel: "We weten niet waardoor het komt"

AMSTERDAM - Het aantal afsluitingen van de Zeeburgertunnel door te hoge vrachtwagens is sinds mei vorig jaar explosief toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. De tunnel is twee keer zo vaak dicht, maar wat de oorzaak is, is onduidelijk. "We weten niet waardoor het komt", zegt Viktor Beelen van Rijkswaterstaat.

Tot en met april 2019 ging de Zeeburgertunnel maandelijks gemiddeld nog 25 keer dicht. Een maand later was het ineens 71 keer, en ook daarnee bleef het aantal afsluiting onverminderd hoog. "Het is heel moeilijk te zeggen waardoor het komt. Er spelen waarschijnlijk meerdere factoren mee, maar we weten niet precies wat de aanleiding is", zegt Beelen. Volgens Rijkswaterstaat vlakt het aantal afsluitingen af. Maar dat blijkt niet uit de cijfers. Zo hoog als in mei, juni en juli 2019 zijn ze niet geweest. Maar nog altijd zijn het er maandelijks vaak twee keer zoveel als voorheen. Zo kende mei nog 61 hoogtemeldingen.

Piet Heintunnel wellicht oorzaak? Opvallend is dat de piek samenvalt met het afsluiten van de nabij gelegen Piet Heintunnel voor vrachtwagens. Vanwege de renovatie van die tunnel moeten vrachtwagens tot in 2022 een andere route nemen om de stad in te komen. Rijkswaterstaat heeft daar ook naar gekeken, maar komt tot de conclusie dat het niet de reden kan zijn. "Als ze door de Piet Heintunnel konden rijden, kunnen ze nu ook door de Zeeburgertunnel. Ze zijn zo goed al evenhoog. Ook zien we dat het aantal hoogtemeldingen daalt. En ten derde lopen de omleidingsroutes voor een groot deel niet door de Zeeburgertunnel. Het verkeer wordt voor een groot deel al bij de Gooiseweg van de A10 geleid."



Zie hieronder de situatie. De rode route is een voorbeeld verboden voor vrachtwagens waardoor chauffeurs nu door de Zeeburgertunnel moeten rijden: