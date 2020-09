Tunnels nog altijd vaak dicht vanwege vrachtwagens: dagelijks elf afsluitingen

NOORD-HOLLAND - Het aantal keer dat tunnels in de provincie worden afgesloten vanwege 'te hoge' vrachtwagens, blijft onverminderd groot. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat het in 2019 in totaal 3.997 keer gebeurde, en ook dit jaar lijkt de situatie niet te verbeteren. Beboet worden chauffeurs zelden, vooral omdat hun vrachtwagens bij nametingen meestal niet te hoog blijken te zijn.

"We zien dat het aantal hoogtemeldingen de afgelopen jaren constant blijft, maar we blijven ons best doen om het naar beneden te krijgen", zegt Viktor Beelen, verkeersdeskundige van tunnelbeheerder Rijkswaterstaat. Koploper is de Velsertunnel met in 2019 iets meer dan 1.800 afsluitingen, gevolgd door de Coentunnel met 1.199.

Het is niet dat er de afgelopen jaren niks aan is gedaan. Voorlichting, extra waarschuwingsborden, een bergingsteam dat sneller kan optreden en politici die aan de bel trokken. Het hielp tot nu toe weinig. In 2017 liet toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen weten dat ze niet meer kon doen en wees ze vooral in de richting van vrachtwagenchauffeurs als schuldigen voor het probleem.

Zelden boetes uitgedeeld

Maar uit de gegevens die we hebben opgevraagd blijkt dat er maar in twee procent van de gevallen een boete wordt uitgedeeld. Bij nametingen blijkt namelijk vaak dat de vrachtwagens niet te hoog zijn, maar dat bijvoorbeeld een opbollend doek de oorzaak is.