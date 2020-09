Ministerraad positief over komst nieuwe gemeente 'Dijk en Waard'

LANGEDIJK - De Haagse ministerraad is positief over het voorstel om de nieuwe gemeente Dijk en Waard op te richten. Er wordt nog gewerkt aan een 'speciaal bestuurlijk arrangement'. Het plan is om de nieuwe gemeente die ontstaat door de samenvoeging van Langedijk en Heerhugowaard vanaf 1 januari 2022 te laten starten.

Het initiatief van de fusie komt van de gemeente Langedijk, die graag samen met Heerhugowaard de bestuurskracht wil vergroten. Zo hopen ze beter in staat te zijn om hun taken te kunnen uitvoeren. Het doel is om een betere dienstverlening te realiseren en een sterkere samenwerkingspartner in de regio te worden.

"Omdat een deel van de inwoners van de kernen Koedijk en St. Pancras ook een sterke oriëntatie heeft op de gemeente Alkmaar, wil de nieuwe gemeente voor deze kernen ‘grenzeloos besturen’. Samen met de gemeenten in de regio Alkmaar willen Heerhugowaard en Langedijk hiervoor een speciaal bestuurlijk arrangement uitwerken," aldus de ministerraad.

Beemster en Weesp

In Noord-Holland staat op 1 januari 2022 ook de toevoeging van Beemster & Purmerend gepland. De gemeente Weesp wordt op 24 maart 2022, gelijk met de raadsverkiezingen, aan Amsterdam toegevoegd.