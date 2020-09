Wereld Alzheimer Dag: 'Beeld van wegkwijnende ouderen klopt niet altijd'

WEST-FRIESLAND - Op Wereld Alzheimer Dag wordt aandacht gevraagd voor de impact van de ziekte Alzheimer; die kent de Hoornse Marijke van der Beek als geen ander. Haar man Hans leed aan Alzheimer, maar ze ontdekte ook een hele positieve uitwerking van de ziekte. De Werkgroep Zorgzame Samenleving zet zich in Hoorn in om het beeld van Alzheimer bij te stellen: "Mensen met dementie zijn niet alleen te vinden in het verzorgingshuis"

De Werkgroep Zorgzame Samenleving organiseert jaarlijks op Wereld Alzheimer Dag een evenement voor Alzheimerpatiënten en hun naasten. Dat zit er dit jaar vanwege corona niet in, dus wilden zij inzetten op de bekendheid van de ziekte. "We horen veel over de ziekte, maar de mensen die de ziekte hebben ken je vaak niet", vertelt Alicia Siffels van Omring - die vanuit Omring bij de werkgroep betrokken is. "Er heerst een beeld: namelijk die van een wegkwijnende oudere, dat niet altijd klopt. Daarom willen we met een aantal portretten de verschillende kanten van Alzheimer belichten." Eén van die portretten is van wijlen Hans van der Beek, hij was een actieve man die nog zelfstandig woonde met hulp van zijn vrouw Marijke en wijkverpleging van Omring. Hans had sinds zijn Alzheimer ontwikkelde, een nieuwe hobby ontdekt: het bouwen van modelschepen. Van latje tot latje helemaal uit zijn hoofd. Zijn vrouw Marijke is verbaasd wat de ziekte bij haar man losmaakt. "Het wonderlijke van dementie daar kijk ik elke dag nog van op: hij is sinds zijn ziekte bezig met het bouwen van modelschepen." 'Er zit geen stop meer op' Ook daar ziet Marijke zijn ziekte in, vertelt ze: "Er zit geen stop meer op, hij gaat maar door. Maar hij doet alles zonder tekening uit zijn hoofd en dat gaat echt fantastisch. Hij maakte de mooiste boten." Hans van der Beek is na het opnemen van het portret geopereerd aan zijn rug en is komen te overlijden door complicaties bij de operatie. Nanda Leeuw van Stichting Netwerk laat weten dat zij het desondanks belangrijk vonden zijn verhaal te vertellen: "Hans liet ons de mooie kant van Alzheimer zien en dat is een hele onbekende kant." Bekijk hieronder het portret dat Werkgroep Zorgzame Samenleving maakte van Hans van der Beek. De tekst loopt door onder de video.

Wereld Alzheimerdag portret Familie van der Beek - Guido van Olffen

Er is nog vaak onbegrip over de ziekte, vertelt Nanda Leeuw. Wekelijks organiseren zij in Wijkcentrum De Zaagtand in Hoorn 'Onvergetelijke Ontmoetingen' tussen Alzheimerpatiënten. "Dat mensen in een verzorgingshuis iemand met Alzheimer tegen het lijf kunnen lopen is te verwachten, maar als dat in het wijkcentrum gebeurt dan is daar niet altijd begrip voor", vertelt Leeuw.

Quote 'Alzheimerpatiënten vergeten de coronaregels nog wel eens, meer begrip kan dan zorgen voor een mildere reactie' Nanda Leeuw - Stichting Netwerk

Daarom is meer bekendheid over de uitwerking van de ziekte volgens haar belangrijk. "Soms is het voor mensen moeilijk te beoordelen waarom iemand 'anders' ergens op reageert, het leidt tot onbegrip of ergernis als iemand bijvoorbeeld de weg naar het toilet vraagt terwijl hij naast de deur staat. Het komt vaak niet in mensen op dat er iets als Alzheimer kan spelen." Ook in coronatijd leidt dat tot lastige situaties. "Alzheimerpatiënten vergeten de coronaregels nog wel eens. Als zij dan de anderhalve meter afstand niet houden, is het voor een ander soms moeilijk te begrijpen dat die regels voor een ander misschien teveel zijn om te kunnen behappen." Kennis over Alzheimer kan voor begrip zorgen, denkt Leeuw. "Het kan er voor zorgen dat je met de mogelijkheid van Alzheimer in je achterhoofd, wat milder op iemand reageert."