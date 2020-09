Kaasdragers op tournee langs verzorgingshuizen in Hoorn en Zwaag

ZWAAG - In de zomer is de Hoornse kaasmarkt normaal gesproken wekelijks te zien op de Roode Steen. Omdat dat vanwege corona niet meer mogelijk is, bedachten de kaasdragers een alternatief: ze gaan langs bij vijf verzorgingshuizen in Hoorn en Zwaag.

Dat tournee eindigde vandaag met een voorstelling bij verzorgingshuis de Perelaar in Zwaag. Bewoners werden buiten in het zonnetje getrakteerd op de kaasmarkt. Dat betekent een programma van een uur waarin ze te zien krijgen hoe de kazen vroeger werden verhandeld op de Roode Steen in Hoorn. De theatervoorstelling werd muzikaal ondersteund door de Spierdijker Dansers - echtparen die gehuld in klederdracht een traditionele dans lieten zien.

De Hoornse Kaasmarkt kwam naar de Perelaar. - NH Nieuws

De Hoornse Kaasmarkt is in 2007 in het leven geroepen, in het jaar dat de stad Hoorn 650 jaar bestond. Kaasvader Jan Veerman en organisator Robert Drieling zijn er al bij vanaf het eerste uur: elke zomer staat voor hun tien weken lang een wekelijks optreden op de Roode Steen ingepland. Andere locaties Het gebeurt niet vaak dat er optredens zijn op een andere locatie. Maar na dit tournee zou daar zomaar verandering in kunnen komen. Robert Drieling: "Wij horen dan achteraf bij Lindendael of waar dan ook, dat ze nog dagen lang erover bezig zijn en dat ze hopen dat we volgend jaar weer terugkomen." Veerman vult aan: "Ik denk ook, gezien het enthousiasme van de vijf markten die we hadden, dat we misschien wel terugkomen bij allemaal."