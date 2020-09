In beeld: hoe de harddraverij dit jaar voorbij gaat aan Enkhuizen

In de straten van de oude binnenstad en nieuwbouwwijk Kadijken wapperen her en der roodgele harddraverijvlaggen. De bakker verkoopt evengoed haar draverijkoek en er zijn zelfs pony's gespot in de stad. Manegepony's kwamen naar speeltuin Kindervreugde voor de allerkleinsten.

Voor Enkhuizers een schrale troost. Want net zoals voorgaande jaren, is het ook vandaag schitterend weer op hun harddraverijdag. De daarbijbehorende gezelligheid en de drafpaarden zijn de onmisbare ingrediënten die deze dag worden gemist.