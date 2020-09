Ook geen Sint-intocht in Enkhuizen: "Als Medemblik en Hoorn niet doorgaan moeten wij ook afblazen"

"Vanmorgen hebben we de knoop doorgehakt", vertelt voorzitter Marieke Schooneman. "We hebben echt gekeken naar wat wel kan, maar in je hart weet je wel dat het niet verantwoord is. Als we de foto's van vorig jaar bekijken hoe mensen naast elkaar op de kade staan, zien wij geen manier om dat te kunnen handhaven naar de regels die nu gelden."

De voorzitter vindt het erg spijtig. "Ik vind het heel rot dit nieuws te moeten brengen, aan mijn eigen kinderen, maar ook de andere kinderen in de stad."

Sinterklaasbeleving

De intocht wordt georganiseerd door een werkgroep van ondernemers in Enkhuizen. Samen gaan zij op zoek naar een manier om toch een Sinterklaasbeleving voor de kinderen te verzorgen. "We zijn in gesprek met partijen als Sprookjeswonderland, maar ook met de scholen om toch iets voor de kinderen te doen: Sinterklaas wil je niet voorbij laten gaan, maar we moeten wel ons verantwoordelijkheid hierin nemen."

In juni kondigde de actiegroep Kick Out Zwarte Piet nog aan dit jaar bij de intocht van Enkhuizen te willen demonstreren, omdat bij deze intocht de Piet nog steeds hetzelfde is en er nog niets veranderd is aan zijn uiterlijk.