Ook zorg overlast van trage coronatests: Omring wil eigen testmogelijkheid

WEST-FRIESLAND - Met het griepseizoen dat op de deur klopt maken zorgorganisaties zich zorgen over de huidige wachttijden voor een coronatest. Om te voorkomen dat ze te maken krijgen met onderbezetting door personeel dat thuis op een testuitslag moet wachten, neemt Omring de touwtjes zelf in handen: "We zijn in gesprek met de GGD voor een optie op een eigen testmogelijkheid."

Zorgorganisatie Omring erkent last te hebben van testuitslagen die lang op zich laten wachten, vertelt woordvoerder Job Leeuwerke. "We zien dat het vrij lang duurt voordat het geregeld is en de werknemer weer inzetbaar is. Het is belangrijk dat wij geen capaciteitsprobleem oplopen."

Om voor te sorteren op het winterseizoen met bijbehorende griepverschijnselen neemt Omring het heft in eigen handen. "Wij moeten een continuïteit van zorg kunnen bieden en daarom moet je je dak repareren als het nog droog is. Wij hebben bij de GGD de vraag neergelegd of er mogelijkheden zijn voor een eigen testlijn."

Griepvaccin

Zorgorganisatie WilgaerdenLeekerweide laat weten momenteel geen directe problemen te ondervinden van personeel dat lang op een testuitslag moet wachten, maar zijn wel voor een voorrangsregeling voor zorgpersoneel, vertelt woordvoerder Els Harder "Momenteel merken we dat personeelsleden waarvan een huisgenoot op een uitslag wacht, ook nog lang thuis zit in afwachting van de uitslag."

De zorgorganisatie wil wel voorsorteren op de winter, dit doen zij door intern een griepprik aan te bieden. "Zo voorkomen we dat medewerkers griepverschijnselen krijgen en zich steeds moeten laten testen. Hier zijn wij vorig jaar al gestart, maar is nu des te belangrijker."