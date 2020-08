Corona-testunit zorgt voor overlast in Andijk: "De wachtrij staat voor mijn raam"

ANDIJK - De huisarts noemt het een aanwinst voor de omgeving, maar daar zijn niet alle Andijkers het over eens. Rondslingerende mondkapjes, wachtrijen met mensen die naar binnen kijken en verkeersproblemen; omwonenden van de corona-testunit in Andijk zijn het zat. De testlocatie is onderdeel van huisartsenpraktijk De Blokkendoos en staat middenin de woonwijk. "De koffie wordt uit je kopje gekeken: ik voel me niet meer vrij in mijn eigen huis."

"Een aanwinst voor het dorp", noemt hij het. De Groot is ervan overtuigd dat het veelvuldige testen heeft bijgedragen aan het geringe aantal besmettingen in de omgeving. Maar niet iedereen in het dorp deelt zijn blijdschap. De testunit staat aan het einde van een doodlopende straat, waardoor het verkeer vastloopt en de wachtende testers zich ophopen op de stoep.

De testunit is geplaatst nog voordat de GGD testen toegankelijk maakte voor iedereen. Andijker huisarts Sebastiaan de Groot wilde zijn praktijk coronavrij houden en zette al snel in op meer testen. In samenwerking met Het Huisartslab behandelt hij alle patiënten die klachten hebben buiten zijn praktijk in de unit, zodat de overige patiënten niet uit angst voor het virus zijn praktijk mijden.

Toen de buurvrouw op een ochtend naar beneden kwam in haar badjas en de gordijnen opende, keek ze in de ogen van zes mannen die tegen haar huis aan stonden geleund, te wachten op de test. "Ik voel me bekeken. Ik voel me niet meer vrij in mijn eigen huis."

De buurtbewoners vinden het lastig zich uit te spreken, want de betreffende huisarts is ook hun eigen huisarts waar zij bij terecht moeten kunnen wanneer dat nodig is. Maar juist dat maakt een van de buren van de testunit boos. "Ik word er verdrietig van dat ze ons zo in een hoek drijven zonder naar onze bezwaren te luisteren."

"Ze staan daar zonder mondkapje en echt niet altijd op anderhalve meter afstand." Ook heeft zij de wachtenden bij buren in de voortuin op een bankje zien zitten en trof ze een mondkapje aan in haar tuin. "Ik begrijp niet waarom ze dat in een woonwijk hebben geplaatst."

De Groot is in april langs alle deuren geweest voor een toestemmingsverklaring, degenen die bezwaar hebben ingediend daar ging hij mee in gesprek. "De dokter zei dat het alleen om mensen uit zijn eigen praktijk zou gaan, de mensen zouden druppelsgewijs langskomen en er zou een duidelijke looproute zijn", vertelt Angelique. Maar dit alles is niet naar verwachting.

De dokter kan zich niet vinden in de klachten. "We hebben met een pandemie te maken. Voor mij gaat het gezamenlijk belang voor wat overlast van de omwonenden. Het huisartslab in Andijk neemt testen over als de teststraten de capaciteit niet meer aankunnen. Dat is nu het geval en wij een bijdrage kunnen leveren."

Om tafel

Voor zijn gevoel is het merendeel van het dorp blij met de testlocatie. De Groot vindt dat hij gedaan heeft wat hij kan om gehoor te geven aan de klachten uit de buurt. Gisteravond zat hij om tafel met de bezwaarmakers en de gemeente. Helaas is daar geen bevredigende uitkomst uitgekomen. "Ik hoop heel erg dat we hier in de toekomst met elkaar uit gaan komen, het is een rare tijd en we moeten doen wat we kunnen."

Ook door Silva Visser, fractievoorzitter van Christen Unie in Medemblik en tevens inwoner van Andijk, zijn raadsvragen gesteld over de situatie. "Het is voor de bewoners onhoudbaar en ik ben van mening dat er iets moet gebeuren. Het is een hele rare locatie voor een testunit en ik hoor graag hoe dit tot stand is gekomen."