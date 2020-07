Lokale 'lockdown' van gebieden in Noord-Holland realistisch scenario: "Zorgen om drukte in teststraat"

NOORD-HOLLAND - Het toenemende aantal coronabesmettingen en drukte in de teststraat is zorgwekkend. Dat zegt voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar, tegen NH Nieuws. Toch worden er op korte termijn in onze regio geen nieuwe maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Dit is vanmiddag besproken in een wekelijks overleg met onder meer het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de GGD en de politie.

Daaruit bleek dat vierhonderd mensen zich dagelijks laten testen in de straten van Alkmaar en Zwaag. "Dat is een lichte stijging, maar van die mensen worden er ook meer positief getest. Voldoende om ons zorgen te maken", aldus Bruinooge.

Deze week werd al bekend dat er een toename is van het aantal besmettingen, ook in onze provincie. Het RIVM sprak van een 'wakeup-call'. Zo is een twintigtal besmettingen te linken aan een café in Hillegom, vlak aan de grens van onze provincie. Daarom zouden ook inwoners van Beinsdorp risico lopen op een besmetting. Ook zijn er vijf besmettingen in Bergen.

Vragen om problemen

Het verbaast Bruinooge allemaal niet. "We horen, zien en lezen dat mensen het minder nauw nemen met de maatregelen. Ik verbaas me wel over hoe weinig de anderhalve meter wordt nageleefd. Het is vragen om problemen."