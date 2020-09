Jong Ajax trainer Mitchell van der Gaag trots op z'n ploeg: "Dit is lekker thuis komen"

DEVENTER - Na afloop gaf Mitchell van der Gaag zijn ploeg een groot compliment. Jong Ajax pakte namelijk de eerste punten van het seizoen. Op bezoek bij Go Ahead Eagles wonnen de Amsterdamse talenten met 0-3. "We zijn bepalend geweest en hadden de controle."

Jong Ajax veroverde in 2018 nog de titel in de eerste divisie. Nu stonden de Amsterdammers na drie duels op de negentiende plek. Door de winst in Deventer stijgen de talenten van Van der Gaag weer op de ranglijst. "Dit is lekker thuis komen. Het gaat bij ons om opleiden en dat is belangrijk, maar dat wil je combineren met resultaat. We hebben de vorige twee wedstrijden prima gespeeld, maar daar kan je niet continue mee aankomen. Je moet ook resultaat boeken."

