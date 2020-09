Hilversummer Van Kippersluis over z'n bizarre voetbaljaar: "Heel anders dan dat je gewend bent"

DEVENTER - Half buiten adem staat Kevin van Kippersluis voor de camera. De aanvaller van Go Ahead Eagles heeft net met 0-3 verloren van Jong Ajax. Een flinke teleurstelling voor de Hilversummer. "Deze had ik niet ingecalculeerd."

Een half uur voor tijd viel Van Kippersluis in bij de Deventerse ploeg. Helaas kon de oud-speler van FC Volendam niet meer het tij keren. "Voor m'n gevoel viel ik naar behoren in. We gingen wat opportunistische spelen op mij en daaardoor zetten we wel redelijk druk op de goal van Ajax. Alleen zie je dan wel dat zij ziek veel kwaliteit hebben om onder de druk uit te spelen." Is de Hilversumse voetballer complimenteus over de tegenstander.