Kenneth Taylor en Brian Brobbey helpen Jong Ajax aan eerste zege

DEVENTER - Het heeft even geduurd, maar Jong Ajax is van de hatelijke nul af. De eerste zege werd behaald op bezoek bij Go Ahead Eagles. Mede door een benutte strafschop van Kenneth Taylor en een goal van Brian Brobbey keerden de Amsterdammer huiswaarts met de drie punten. Invaller Victor Jensen deed in de blessuretijd nog een duit in het zakje: 0-3.

Devyne Rensch maakte zijn debuut in het betaalde voetbal voor Jong Ajax. Zakaria Eddahchouri van Go Ahead Eagles kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Zijn schot vanaf de penaltystip eindigde hoog over het doel van Kjell Scherpen. Jong Ajax werd gevaarlijk via Youri Regeer (kopbal) en Alex Méndez (schot naast het doel). Tien minuten voor rust kwamen de bezoekers op voorsprong.

Jay Idzes maakte hands, waardoor Jong Ajax mocht aanleggen voor een pingel. Alkmaarder Kenneth Taylor schoot de bal vervolgens achter Jay Gorter uit Purmerend. In de eerste helft creëerden beide ploegen vervolgens geen kansen meer.

Brobbey verdubbelt score

Na rust schoot de Braziliaan Giovanni naast het doel van Gorter. Brian Brobbey verdubbelde een halfuur voor tijd de Amsterdamse voorsprong. De spits van Jong Ajax werd diep gestuurd door Méndez en schoot in twee instanties de bal in het doel: 0-2. Hilversummer Kevin van Kippersluis kreeg een halfuurtje speeltijd van Kees van Wonderen. Hij kon het verschil niet maken voor de ploeg uit Deventer.

Max de Waal kreeg in de slotfase een aantal kansjes om de wedstrijd in het slot te gooien. Gorter bleek een echte sta-in-de-weg voor de invaller uit Hoorn. In de blessuretijd kreeg Go Ahead Eagles een strafschop na een overtreding van Méndez, Jeroen Veldmate schoot de pingel hoog over. Invaller Victor Jensen maakte in de 94ste minuut de 0-3. Jong Ajax eindigde het duel overigens met tien man nadat Max de Waal zijn tweede gele kaart kreeg.

Jong Ajax is door de zege gestegen naar de achttiende plaats. De volgende wedstrijd van de Amsterdamse beloften is 28 september tegen Excelsior.