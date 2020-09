Ajax fit voor eerste thuiswedstrijd tegen RKC waalwijk

AMSTERDAM - Lisandro Martinez is fit voor de wedstrijd van zondag van Ajax tegen RKC Waalwijk. De Argentijn ontbrak vorige week in het uitduel tegen Sparta Rotterdam (0-1) vanwege een blessure.

Martinez is een belangrijke kandidaat om Nicolas Tagliafico te vervangen. De Argentijnse linksback moet een schorsing van een wedstrijd uitzitten vanwege de rode kaart die hij tegen Sparta kreeg.

Belangstelling Dest

Sergino Dest kan ook links in de defensie spelen. Hij staat echter in de belangstelling van Bayern München. Voor trainer Erik ten Hag is dat geen reden om hem buiten zijn selectie voor het duel met RKC te houden. "Want ik hoop dat hij blijft", zei Ten Hag vanmiddag op de persconferentie.

Variaties in aanval

Met Zakaria Labyad in de spits en Quincy Promes als aanvallende middenvelder wist Ajax de goed georganiseerde defensie van Sparta onvoldoende in verlegenheid te brengen. Ten Hag oefende afgelopen week ook met een aanval bestaande uit centrumspits Dusan Tadic en de Brazilianen David Neres en Antony op de flanken. "Die optie speelt zeker door mijn hoofd", erkende hij. "Maar met Labyad in de spits hebben in de voorbereiding gevarieerd aangevallen. Dat liep ook erg goed." Ajax versloeg RKC Waalwijk in de voorbereiding met 6-1.

Ajax- RKC Waalwijk begint zondagmiddag om 16.45 uur.