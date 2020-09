'Bayern München toont verregaande interesse in Ajacied Dest'

De Duitsers zouden zich met vijftien miljoen euro gemeld hebben in de Johan Cruijff Arena, waarop Ajax een 'nee' als antwoord verkocht zou hebben. Afgelopen winter had Der Rekordmeister twintig miljoen euro over voor Dest, maar als gevolg van de coronacrisis viel het bod dit keer lager uit.

Dest is volgens bovengenoemde media inmiddels wel zelf in gesprek met de ploeg uit München over de persoonlijke voorwaarden. Ook het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman is geïnteresseerd in de talentvolle verdediger. De Catalanen hebben echter financiële beperkingen en moeten eerst spelers verkopen voordat zij naar nieuwe aanwinsten kunnen kijken.

Sparta

De rechtsachter nam afgelopen zondag in de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam (0-1 winst, red.) plaats op de bank. Volgens De Telegraaf had ook dat te maken met transferontwikkelingen rondom de speler.