Ajax-verdediger Nico Tagliafico mist thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk

ZEIST - Nicolás Tagliafico is door de KNVB voor één wedstrijd geschorst. Zodoende mist de verdediger van Ajax het duel tegen RKC Waalwijk. De Argentijn kreeg in de eerste helft tegen Sparta Rotterdam een directe rode kaart na een handsbal.

Zonder de verdediger won Ajax met de hakken over de sloot op Het Kasteel: 0-1. De Amsterdammers spelen komende zondag thuis tegen RKC. De aftrap in Amsterdam is om 16.45 uur.

Check hieronder de reactie van Daley Blind na afloop van Sparta-Ajax over de rode kaart.