Tiental Ajax boekt moeizame overwinning tegen Sparta

ROTTERDAM - Ajax heeft het eerste duel van de eredivisie met de hakken over de sloot gewonnen. Op Het Kasteel werd Sparta met 0-1 verslagen door aanwinst Antony. De Amsterdammers speelden zeventig minuten met tien man na een rode kaart voor Nico Tagliafico.

Ajax begon tegen Sparta met Zakaria Labyad in de spits. De uitblinker van de voorbereiding kreeg van Erik ten Hag de voorkeur boven Lassina Traoré. Ryan Gravenberch begon ook in de basis en kreeg het eerste kansje na een voorzet van Dusan Tadic. Het belangrijkste moment van de eerste helft gebeurde enkele minuten later. Nico Tagliafico werd van het veld gestuurd na een handsbal. Labyad werd vervolgens naar de kant gehaald voor Sergiño Dest.

De thuisploeg probeerde het initiatief te nemen. De Amsterdammers kwamen toch op voorsprong via de Braziliaanse Antony, die zijn officiële debuut maakte. Oud-Ajax doelman Benjamin van Leer blunderde opzichtig bij de openingstreffer. Pal voor rust had Tadic de voorsprong van de bezoekers moeten uitbreiden, maar de Serviër faalde een-op-een met Van Leer.

