Ten Hag tevreden met minimale zege: "De ploeg heeft het geweldig gedaan"

ROTTERDAM - "De wedstrijd staat natuurlijk op zijn kop door het wegsturen van Tagliafico", reageerde Erik ten Hag na afloop van Sparta - Ajax. "We willen goed spelen, maar dan kom je in ondertal. Je moet dan iets anders laten zien, maar dat heeft de ploeg geweldig gedaan."

Keeper André Onana rekte een groot gedeelte van de tweede helft tijd. Volgens Ten Hag was het niet opzichtig. "Dat hoort erbij, het is heel normaal. Als je kijkt naar het internationale voetbal. Daarom vind ik het niet zo opzichtig."

Verdediger Daley Blind begon in de basis tegen Sparta Rotterdam. Hij werd in het oefenduel tegen Hertha BSC uit voorzorg naar de kant gehaald, omdat zijn ICD afging. Hij reageerde op de persconferentie op de rode kaart van Nico Tagliafico. "Ik heb het nog niet teruggezien, maar vanuit mijn oogpunt was het nog een eindje naar de goal. Volgens mij gaat Nico echt voor de bal en raakt hij per ongeluk de bal met zijn hand. Ik vind niet dat hij een slaande beweging naar de bal maakte."