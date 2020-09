Anouk (24) is mantelzorger voor haar vader: "Als je weet wat het inhoudt, ga je er anders naar kijken"

WORMERLAND - Als je jong bent, wil je afspreken met vrienden, leuke dingen doen en onbezorgd genieten. Voor veel jongeren in ons land zit dat er alleen niet altijd in, zo ook voor de 24-jarige Anouk. Anouk is al sinds haar kindertijd mantelzorger voor haar vader: "Ik merk dat mijn vriendinnen niet voor hun vader hoeven te zorgen, hun vader zorgt voor hen."

aangeleverd door Anouk de Ruiter

In Nederland is 1 op 4 jongeren een mantelzorger. Vaak beseffen ze dit niet. "Je bent al een mantelzorger als je je vaak zorgen om een familielid maakt", zegt Astrid Mannes, van het RSWP, de organisatie die mantelzorgers o.a. in Wormerland ondersteund. Anouks vader kreeg twee jaar geleden een herseninfarct en ze helpt hem met bijvoorbeeld de financiën. Tekst gaat door onder video

Anouk is mantelzorger - NH Nieuws

Als mantelzorger maak je aanspraak op een 'mantelzorgcompliment'. Dit is een kleine financiële vergoeding, verschillend per gemeente. In Wormer krijg je als jonge mantelzorger een VVV-bon. Dat is een leuke bijkomstigheid, maar Anouk merkt dat veel mensen daar misbruik van maken.



Anouk: "Dat de bon al wordt aangevraagd als je bijvoorbeeld al één keer boodschappen doet voor je oma. En in mijn ogen ben je dan niet meteen een mantelzorger. Als je dan echt weet wat een mantelzorger is en doet, dan ga je er heel anders tegenaan kijken." Strenge selectie De RSWP herkent dit niet. Ze gaan zorgvuldig met alle aanvragen om: "In Wormerland wordt met alle nieuwe mantelzorgers die zich aanmelden voor het mantelzorgcompliment contact gezocht. Er wordt dan goed gekeken naar de mantelzorg situatie en waar nodig kijken we hoe deze mantelzorgers ondersteund kunnen worden.” Anouk hoopt dat mensen zich alleen aanmelden als ze echt structureel iemand helpen. "Het is fijn dat het compliment alleen bedoeld is voor jonge mantelzorgers." Astrid hoopt dat jongeren juist contactopnemen met het dienstencentrum. Juist in deze periode hebben veel jongeren het zwaar. Astrid: "In deze coronatijd staat iedereen extra onder druk." Jongeren tot en met 24 jaar kunnen ook een kijkje nemen op het Instagram account om extra informatie te krijgen.