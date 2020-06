Mantelzorgers kunnen thuis een coronatest krijgen

HAARLEM - Mantelzorgers kunnen vanaf nu thuis getest worden op het coronavirus. Deze testen aan huis worden georganiseerd door Tandem, een organisatie die ondersteuning aan mantelzorgers biedt. Deze actie is in samenwerking met GGD Kennemerland, Zorgbalans en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor een test bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning via telefoonnummer 023-891 06107. Het telefoonnummer is zeven dagen per week bereikbaar tussen 8.30 uur en 21.00 uur.

Een voorwaarde om getest te kunnen worden, is dat de mantelzorger klachten heeft die passen bij het coronavirus. Daaronder vallen koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen, verlies van reuk en/of smaak of kortademigheid. Een speciaal corona-thuiszorgteam neemt de testen af.

