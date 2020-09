Na grote intochten ook geen alternatieve optochten van Sinterklaas in Gooise Meren

GOOISE MEREN - Als Sinterklaas komende november naar Gooise Meren komt, gebeurt dat met kleinschalige feestjes. Nadat de veiligheidsregio eerder al een streep zette door de grote intochten, komen er in de Gooise gemeente ook geen alternatieve optochten. De plannen voor alternatieve 'coronaproof' optochten zijn volgens burgemeester Han ter Heegde toch te risicovol.

De verschillende sinterklaascomités van Gooise Meren proberen van alles, nu de grote intochten vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan. Zo werd er onder meer gekeken naar alternatieve optochten, waarbij Sinterklaas wel door de straten zou rijden en kinderen en hun ouders alleen vanuit hun tuin toe mogen kijken.

Het risico dat het toch te druk wordt, vindt burgemeester Han ter Heegde te groot. "We weten allemaal hoe het gaat. Er hoeft maar een fanfare de straat binnen te lopen en kinderen duiken er bovenop. Het is niet te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar gaan staan en er toch groepsvorming ontstaat."

Gooise Meren volgt daarmee het advies van de veiligheidsregio omtrent deze alternatieve optochten. Het is daarom ook te verwachten dat meer Gooise gemeenten alternatieve optochten een halt toe roepen.

Sinterklaasintocht op afgesloten terrein

Hoewel er geen grote intocht is en dus ook geen optochten, komt Sinterklaas wel degelijk naar Gooise Meren, benadrukt de burgemeester. De sinterklaascomités zetten nu de volgende stap en proberen op een corona-verantwoorde manier toch iets te organiseren. Zo wordt er in Muiden gewerkt aan een sinterklaasintocht op een groot afgesloten terrein met kaartverkoop en vaste plekken voor bezoekers. "We hebben goede hoop dat dat gaat lukken", vertelt organisator Ben Boogaard.

Andere comités zijn er nog niet uit. Het sinterklaascomité van Muiderberg liet gisteren weten 'met de handen in het haar' te zitten nadat haar alternatieve optocht was afgekeurd. De stichting is op zoek naar nieuwe ideeën om Sinterklaas toch naar Muiderberg te kunnen halen.