Trainer Wim Jonk sleutelt aan basiself FC Volendam

Afgaande op de laatste training krijgt Zakaria el Azzouzi rechts voorin een basisplaats. Dat gaat ten koste van Nick Doodeman. Links voorin keert Ibrahim el Kadiri terug. Alex Plat zakt van het middenveld terug naar een plek centraal achterin waar de laatste twee duels Mike Eerdhuijzen speelde als vervanger van de geblesseerde Micky van de Ven. Franco Antonucci is fit genoeg om opnieuw te beginnen.

Volgens Jari Vlak betekent deze speelwijze op de training niet automatisch dat het elftal in Helmond er daadwerkelijk zo uitziet. "Het is vaak genoeg dat het op de wedstrijddag toch weer anders is." Ook Jonk houdt de kaarten desgevraagd tegen de borst. "We kijken naar alle opties die we hebben. In mijn hoofd is de knoop doorgehakt, maar wat dat is zien we morgen wel."