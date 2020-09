Trainer Wim Jonk na de 1-3 tegen NEC: "Kleuterklaswerk"

VOLENDAM - Trainer Wim Jonk had er na afloop van de 1-3 nederlaag tegen NEC flink de smoor in. "Ik had gehoopt dat we verder waren, maar blijkbaar moeten we dingen terughalen", aldus de Volendammer.

Pro Shots/Toon Dompeling

"Al vrij snel zag ik dat de spirit er niet in zat en dat ze de afspraken niet nakwamen", analyseert Jonk waar het dinsdagavond misging met zijn ploeg. "We werden passief en dat heb ik lange tijd bij ons niet gezien." Tekst gaat verder onder de video

Trainer Wim Jonk - NH Sport/Edward Dekker

Bij rust keek FC Volendam tegen een 0-2 achterstand aan. Met een dubbele wissel (El Azzouzi en El Kadiri voor Eerdhuijzen en Deul) kreeg de thuisploeg in de tweede helft weer meer energie. Het leverde kansen op, maar tot de 93e minuut geen doelpunt. Direct na de 1-2 van Martijn Kaars, maakte NEC 1-3. Ook daar was Jonk niet over te spreken. "Dat vond ik kleuterklaswerk. Dat heb ik ook zo benoemd. Je hebt nog één kans. Dan moet je die ene bal niet opbouwen, maar lang spelen." Kun je een beetje slapen na zo'n wedstrijd?

"Ja, want het is zo weer vrijdag. We moeten snel de boel bijelkaar rapen." Is het tijd voor draconische maatregelen?

"Dat is praat van een journalist, nee dat is nergens voor nodig."

Lichtpuntje was dat Franco Antonucci in de basis begon en zo'n 65 minuten speelde. Dat was voor het eerst in ruim een half jaar. Hij kampte met kramp toen hij eruit ging. "Ik moest eigenlijk tot de zestigste minuut spelen, maar ik wilde meer om de ploeg te helpen. Daarna kon ik niet meer. Nu ben ik wat stijf, maar niks ernstigs."

Franco Antonucci vraagt om geduld - NH Sport/Edward Dekker