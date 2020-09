Westfries drugsnetwerk ontmanteld na verkeerd bezorgd 'pakketje'

De eerste arrestatie is verricht in maart nadat een bewoner uit Grootebroek ongevraagd drugs in haar brievenbus kreeg gestopt. Zij belde de politie en zij hielden de 67-jarige vrouw en een 76-jarige man aan die 750 XTC pillen, 100 gram harddrugs en 1000 euro contactgeld bij zich hadden. In de auto trof de politie ook een schriftje aan met telefoonnummers.

Een week later hield de politie tijdens een surveillance per toeval een 35-jarige man aan. De man viel in de eerste instantie op door vreemd rijgedrag, maar kwam ook nerveus over op de agenten. Zij doorzochten zijn auto en vonden zeventig wikkels aan harddrugs en honderden euro's contant geld. Ook in deze auto lag een schriftje met telefoonnummers en aantekeningen.

Kopstuk

Na onderzoek volgde tot slot op 16 juni de arrestatie van een 48-jarige vrouw: zij staat aan het hoofd van het Westfriese drugsnetwerk dat al jarenlang actief is. In haar huis trof de politie naast een flinke drugsvoorraad ook nog een van de chauffeurs van het netwerk. Ook deze 41-jarige man werd gaerresteerd.

Een telefoon die gevonden werd in het huis liet zien dat de afgelopen jaren honderden Westfriezen drugs afnamen bij de organisatie. Deze klanten ontvangen volgende week allemaal een bericht van de politie dat hun nummer is aangetroffen in een telefoon die een rol speelt in een drugsonderzoek.