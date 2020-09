Politie rolt Noord-Hollandse drugsbende op: vier arrestaties en invallen door hele provincie

De organisatie, zoals de politie het noemt, kwam bij na uitvoerig onderzoek bij de recherche in beeld. De politie pakte de mannen afgelopen dinsdag op, en viel gelijktijdig panden in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Uithoorn, Zandvoort, Lelystad en een Spaanse badplaats binnen.

Softdrugs, cash en wapens

Bij die invallen zijn grote hoeveelheden softdrugs, elf voertuigen, zes vuurwapens en honderdduizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De politie vermoedt het in beslag genomen geld is verdiend met drugshandel.

De vier verdachten - met leeftijden tussen de 25 en 46 jaar - zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten in ieder geval de komende twee weken vast. Het onderzoek naar de bende gaat ook de komende tijd door.