Gooise Meren komt voorlopig niet met algeheel vuurwerkverbod

Gooise Meren keek of het afsteken van vuurwerk verder aan banden kon worden gelegd, omdat de roep daarom steeds groter wordt. Er gaan steeds meer stemmen op voor een afsteekverbod voor vuurwerk, zo merkt ook de gemeenteraad. Dat komt omdat er steeds meer overlast door vuurwerk is, maar ook schade en letsel.

Te veel haken en ogen

Maar een algeheel verbod komt er nu dus nog niet. Volgens burgemeester en wethouders van Gooise Meren 'doemen meerdere problemen op' als het zou verbieden om in de gemeente vuurwerk af te steken. Zo zou de gemeente wel kunnen verbieden dat er vuurwerk afgestoken kan worden, maar kan het niets doen tegen de verkoop van vuurwerk binnen de gemeente. Daar komt nog eens bij dat vuurwerkverkopers omzet mislopen en mogelijk schadeclaims indienen.

Ook is het het juridisch de vraag hoe haalbaar een vuurwerkverbod is en of de gemeente wel in haar recht staat als het vuurwerk afsteken in de hele gemeente verbied. "Een aanpak op landelijk niveau is daarom de meest wenselijke optie", aldus burgemeester en wethouders.

Vuurwerkvrije zones

Wat Gooise Meren wel kan doen om het overlast en schade door het afsteken van vuurwerk tegen te gaan is het doorvoeren van meer vuurwerkvrije zones. Zo verbiedt buurgemeente Hilversum het afsteken van vuurwerk in het hele centrum. De gemeente wil dat uitbreiden.

Afgelopen jaarwisseling gold er ook zo'n zone in de Naarder wijk Keverdijk, nadat daar de afgelopen jaren veel overlast was. De 'verbodszone' gaat er komend jaar hoogstwaarschijnlijk weer komen. Gooise Meren kijkt nog of er op bepaalde plekken ook zulke maatregelen genomen kunnen worden. "Elk jaar worden aanvullende maatregelen overwogen."

Aparte straten die liever niet hebben dat er vuurwerk in hun straat wordt afgestoken en het daar samen over eens zijn, kunnen zich wel melden bij de gemeente. De gemeente start een proef met 'vrijwillig vuurwerkvrije straten' . Als dat werkt en bewoners helpt, wil de gemeente dat vaker doen.