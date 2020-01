Burgemeester van Hilversum blij met vuurwerkverbod: "Na jaren vechten eindelijk een omslag"

Haagse bronnen meldden vanmiddag aan de NOS dat het kabinet de knoop heeft doorgehakt en besloten dat een gedeeltelijk vuurwerkverbod zo snel mogelijk moet ingaan.

Broertjes is al jaren voorstander van een verbod. Eerder pleitte hij al voor een regionale vuurwerkaanpak, mocht er geen landelijk verbod komen.

Het nieuws over het verbod komt voor de burgemeester niet als een verrassing. "De politiek was er veel mee bezig en er is een flinke omslag geweest de laatste tijd. Het is heel goed besluit, want het kon ook eigenlijk niet anders meer."

Omslag

"Na jaren vechten is er eindelijk een omslag. Toch zijn er heel wat kalven verdronken. We hadden het verbod liever al eerder gehad. Het rapport van de onderzoekscommissie ligt er al bijna twee jaar. Maar er werd gezegd 'dat kan niet, het is niet haalbaar en het is een traditie.' Ik vermoed dat dit een stap op weg is naar een totaalverbod", aldus Broertjes.