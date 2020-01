Burgemeester Huizen doet aangifte tegen vuurwerkvandalen en looft tipgeld uit

HUIZEN - Burgemeester Niek Meijer doet maandag aangifte van de vernieling van de bushokjes in Huizen. Rond de jaarwisseling werden elf bushokjes vernield met vuurwerk. Naast de aangifte die hij samen met de eigenaar van de bushokjes doet, looft hij maximaal 2500 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de vandalen.

Meijer gaf de daders eerder de kans zich te melden, maar dat is niet gebeurd. Wel kreeg de burgemeester meerdere mails met tips. "Hieruit kunnen we voorzichtig afleiden dat het om een of twee groepen gaat met daarin 11-, 12-, 15- en 16-jarigen", vertelt de burgemeester.