Tips over slopers bushokjes stromen binnen bij burgemeester Huizen

HUIZEN - Huizen is sinds de jaarwisseling op zoek naar de vandalen die elf bushokjes sloopten. De verontwaardiging bij burgemeester Niek Meijer is groot en hij krijgt inmiddels tips van inwoners die getuige zijn geweest van de slooppraktijken.

De vandalen hebben een spoor van vernieling door Huizen getrokken. Alleen al langs de Huizermaatweg staat het ene na het andere vernielde bushokje. Het glas is al opgeruimd. Waar eerst een ruit zat, is deze ruimte nu afgespannen met een rood-witlint.

Hij heeft voor het weekend de daders opgeroepen zich binnen een week bij hem of de politie vrijwillig te melden. Tot nu toe is die oproep nog zonder resultaat, maar de eerste tips over de daders stromen via het mailadres burgemeester@huizen.nl al wel binnen.



"Ik heb net de eerste negen mailtjes gelezen. Dat zijn mailtjes van inwoners die beschrijven wat ze die avond hebben gezien en die mailtjes geven een indicatie over de leeftijd." Over de precieze inhoud wil hij nu nog weinig kwijt. Wel heeft hij ook gehoord dat de daders hun eigen vernielingen gefilmd zouden hebben.



