Huizer burgemeester stelt vandalen ultimatum: "Meld je, anders loof ik tipgeld uit"

Met 'ons' doelt de burgemeester op eigenaar Exterion, de politie of de gemeente. Wie zich het liefst bij de gemeente meldt, kan dat doen op het e-maIladres burgemeester@huizen.nl .

"Een volstrekt onacceptabele en onzinnige daad", foetert de burgemeester in een persbericht van de gemeente. "De gemeente draait op voor de kosten. Wij allemaal dus. Dat is ontoelaatbaar."

Flink meer klachten over vuurwerkoverlast in Huizen

"Er zal dan eerst een goed en stevig gesprek plaatsvinden", beschrijft Meijer de vervolgstappen. "Daarna gaan we in goed overleg proberen de schade op te lossen." Voor elf bushokjes loopt dat bedrag in de duizenden, zo niet tienduizenden euro's.

'Minder aantrekkelijke consequenties'

Als de daders zich niet melden, 'zijn de consequenties minder aantrekkelijk', dreigt de burgemeester. "Er wordt dan aangifte gedaan, zodat de zaak in het strafrecht terechtkomt. Ook gaan we samen met de eigenaar een beloning uitloven voor de gouden tip."

Mocht het zover komen dat het tipgeld daadwerkelijk wordt overgemaakt, zal ook dat bedrag op de daders worden verhaald, benadrukt Meijer. "Dat komt dan bovenop het schadebedrag zelf en de opruimkosten die we hebben gemaakt."