Gemeente Alkmaar wil vuurwerkoverlast aanpakken: "Maak een foto van de dader"

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar zegt veel klachten te ontvangen over vuurwerkoverlast. Inwoners worden opgeroepen extra waakzaam te zijn en overlast te melden bij de politie.

Wie betrapt wordt met vuurwerk kan hoge boetes krijgen. In sommige gevallen wordt zelfs een celstraf opgelegd. De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de vastgestelde tijden is 100 euro.

Een boete voor illegaal vuurwerk is per afgestoken artikel al gauw 400 euro. Jongeren onder de 18 jaar krijgen een werkstraf van 6 tot tot 20 uur per afgestoken artikel.

De gemeente Alkmaar vraagt aan inwoners bij vuurwerkoverlast 'zonder gevaar voor jezelf' een foto of filmpje te maken van de dader en de informatie door te geven aan de politie.