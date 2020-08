Raadslid Castricum reageert voor het eerst na aanslag: "Explosief was vuurwerkbom met metaal"

CASTRICUM - De explosie van vorige week bij het huis van het raadslid Ralph Castricum uit de gelijknamige gemeente was afkomstig van een in elkaar geknustelde bom van vuurwerk. Dat zegt het raadslid in een interview met NH Nieuws.

Heleen Vink / Ralph Castricum

Het explosief, een vuurwerkbom met daaromheen tape en een stuk staal, was door de brievenbus van het 33-jarige raadslid gegooid. "Als ik vijf minuten later naar de wc was gegaan, had ik misschien wel een stalen buis door mijn middel gehad. Het heeft een onwijze impact op mij en ook op mijn ouders", vertelt de Castricummer. NH Nieuws spreekt het raadslid terwijl hij nog steeds ondergedoken zit op een veilige plek, ver van zijn woning in Castricum. De deur van zijn huis is dichtgetimmerd en in het portiek liggen vandaag nog steeds glasscherven van de explosie in de nacht van 18 op 19 augustus. Gat in trap De jonge policiticus woont alleen en dat beschouwt hij als een geluk bij een ongeluk. "Ik was net naar het toilet geweest en lag in bed, maar sliep nog niet echt diep. Vaag hoorde ik wat gestommel. Ik was eigenlijk net van plan om het gordijn open te doen om te kijken, toen er een enorme knal klonk." Zijn slaapkamer zit op de tweede verdieping, maar zelfs daar stond het binnen een paar seconden vol met rook. "Er ging een schokgolf en daarna een stoot adrenaline door me heen: het was gewoon bij mijn voordeur, dacht ik. Ik vroeg door het raam, inmiddels stonden tientallen buren namelijk op straat, of er brand was bij de voordeur. Dat is namelijk mijn enige vluchtroute", aldus Castricum.

De schade blijkt enorm. Naast dat alle ramen eruit zijn geknald en de brievenbusklep 100 meter verderop bij de buurman op het dak lag, zit er een groot gat in zijn trap in de woning. "Ter hoogte van mijn middel. Ook zit er een gat in de deur naar de badkamer die op de begane grond zit. Het laminaat boven was ook helemaal uit zijn voegen. Ik begreep van de recherche dat het zwaar vuurwerk was, een ingetapete cobra 1 of 2, met een stuk metaal in het midden." Pro-Zwarte Piet Hoewel de Castricummer ongedeerd blijft, doet bovenstaande opsomming hem beseffen dat het heel anders had af kunnen lopen. "Ik wil niet weten wat er was gebeurd als ik, of een huisdier of misschien wel een partner of kind, op dat moment daar had gelopen. Ik ben natuurlijk een jonge gozer, dus voor mijn ouders en vrienden was dit echt wel heftig. " Tekst gaat door onder de foto.

Maaike Polder / NH Nieuws

Als hij een beetje van de schrik is bekomen, gaat er van alles door zijn hoofd. "Wie doet dit? Ik heb toch geen persoonlijke vijanden? Ik ben namelijk nogal een open persoon, zichtbaar in het dorp, iedereen weet wat voor auto ik rij en ook waar ik woon."

Voor de Forza!-fractievoorzitter is er eigenlijk maar één scenario mogelijk. "Ik neem natuurlijk politiek geen blad voor de mond", zegt de man die zich publiekelijk rechts uitspreekt over migratie, statushouders en klimaat, zoals al eerder omschreven in dit profiel. "Ook ben ik pro-Zwarte Piet en die discussie is in volle gang." "Misschien was ik een makkelijk doelwit, makkelijker dan een politiek kopstuk zoals Wilders. Dat ze dachten: dan maar een raadlid? Maar als ze me echt iets hadden willen aandoen, zijn er wel effectievere manieren", verwijst hij naar de moord op Pim Fortuyn, de man door wie hij ooit de politiek in wilde. Veel impact Castricum is niet van plan om te stoppen met zijn politieke carrière. "Ik blijf raadslid in Castricum, mét de partij Forza!. Ik heb ook zoveel hartverwarmende reacties gekregen van ver, maar ook uit heel Castricum. Dit is mijn thuis, met mijn inwoners waarvoor ik een goede strijd wil voeren." Alleen zal zijn thuis nooit meer hetzelfde thuis zijn. En dat doet hem misschien nog wel het meeste pijn. "Het was een huis waar ik me veilig voelde, waar ik zo lang met veel plezier heb gewoond. Het idee dat dit niet meer zo is, heeft wel impact." Hij heeft zich aangemeld voor slachtofferhulp. "Het voelt als een aanslag. Toch ik zal altijd kritisch, scherp en en dan nu ook alert blijven. De angst is nu woede geworden."

De politie laat in een reactie weten dat het onderzoek naar de explosie nog loopt. Resten van het explosief worden op dit moment onderzocht op sporen. De politie kan niet bevestigen dat het om een geprepareerde bom gaat, maar laat wel weten dat het 'hoogstwaarschijnlijk zwaar vuurwerk was'.

