Auto van Noor vannacht vernield: "Aan diggelen geknald met vuurwerk"

ANDIJK - "Ze hebben vuurwerk tussen de ruitenwisser gestopt en zijn zichtbaar over mijn auto heen gelopen", vertelt de Andijkse Noor Venekamp ontdaan tegen NH Nieuws. Rond vier uur vannacht hebben de daders op de hoek van de Kleingouw en de Flamingolaan toegeslagen. Noor: "We hebben wel geluid gehoord maar pas vanmorgen zag ik de ravage."

"Ik lag nog in bed toen er vanmorgen vroeg werd aangebeld. Mijn vader deed de deur open en ik hoorde de buren vertellen dat er een auto vernield was. Ik liep naar het raam en toen zag ik het. Ik ben echt zó boos!", vertelt Noor. Ze gaat vandaag nog aangifte doen bij de politie van het voorval.

Ook buren zouden vannacht rond 4 uur gerommel hebben gehoord en een groep jongen in de straat hebben gezien. Noor: "Het is echt klote. Het is niet de nieuwste auto en ik had hem net een jaartje. Maar ik moet er iedere dag mee naar mijn werk op en neer."

Vuurwerk

"Aan de schade te zien is er vuurwerk tussen de ruitenwissers gestopt", omschrijft Noor. "Buren hebben een beveiligingcamera hangen, we hopen echt dat daar de daders op te zien zijn." Of de daders het specifiek op haar gemunt hebben, weet ze niet. Noor: "Ik kan mij niet voorstellen dat iemand gericht op mij zo'n actie uithaalt. Maar Andijk is en blijft een dorp, iedereen kent elkaar. Je weet nooit wat erachter zit."

In een bericht op Facebook roept ze getuigen op zich te melden. "Heeft iemand iets gezien of gehoord, laat het me alsjeblieft weten! Elke kleine beetjes helpen."