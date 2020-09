Mogelijke installatie voor wietplantage gevonden achter afgebrand pand in Enkhuizen

De brand ontstond zaterdagnacht in een appartementencomplex aan de Westerstraat waardoor twintig woningen ontruimd moesten worden. Tijdens het ontruimen kwam de politie in de berging aan de achterzijde van het pand, de mogelijke plantage tegen. De politie laat weten dat de installatie niets te maken heeft met het onstaan van de brand.

Door de ernst van de brand zal de oorzaak volgens de politie onduidelijk blijven. "Wij hebben in ons onderzoek geen oorzaak kunnen vinden. Het pand is zodanig verbrand dat dit niet meer te achterhalen is’’, liet Sintenie eerder vandaag weten aan het Noordhollands Dagblad. "We weten dat de brand bovenin ontstaan is. We hebben de bewoners gesproken, maar die weten de oorzaak niet.’’